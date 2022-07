Vijf Maasdorpen krijgen digitale historische wandeling: “Verhalen en oude foto's via Erfgoedapp”

MaaslandJe bezoek aan de Maasvallei wordt binnenkort nog interessanter, want vijf pittoreske Maasdorpen krijgen een digitale historische wandeling. Je kan via de Erfgoedapp verhalen beluisteren én oude foto’s bewonderen op maar liefst 42 stopplaatsen in Kessenich, Aldeneik, Stokkem, Leut en Oud-Rekem.

Sinds deze maand kan in vijf Maasdorpen op ontdekking met de FARO ErfgoedApp. In deze gratis app vind je vanaf dan een nieuwe erfgoedwandeling in de dorpen Kessenich, Aldeneik, Stokkem, Leut en Oud-Rekem.

“Deze wandelingen brengen je langs de meest bijzondere historische gebouwen of plekjes", zegt Katrien Schaerlaekens van RivierPark Maasvallei. “Bij de stopplaatsen krijg je een audiofragment te horen, ingesproken door Luc Maes. De verhalen worden ondersteund door historisch beeldmateriaal, waar je een unieke kijk krijgt in de geschiedenis van deze dorpen. Alles samen schijnen deze wandelingen het licht op meer dan 42 monumenten in het RivierPark Maasvallei.”

Katrien Schaerlaekens (rechts) legt uit hoe de app werkt.

In Kessenich wordt zelfs een animatiefilmpje getoond over het ontstaan van het dorpje dat uitgroeide tot een versterking met mottetoren.

De Erfgoedapp van FARO kan je telkens ter plaatse in de Maasdorpen downloaden, best aan één van de startplaatsen per dorp. De Groenplaats in Oud-Rekem, de Wissen in Stokkem, de Sint-Annakerk in Aldeneik, de Sint-Martinuskerk in Kessenich en het Dorpsplein in Leut. “Interessant aan de app is dat je ook vanuit andere locaties in de vijf Maaslandse dorpen je wandeling kan beginnen. Wie de erfgoedapp geïnstalleerd heeft, krijgt steeds een melding als hij in de buurt van een beschreven monument komt.”

Igor Philtjens (Open Vld) test de app samen met zijn dochter.

Het project werd ondersteund door de provincie en gedeputeerde van Toerisme Igor Philtjens draagt de Maasvallei een warm hart toe. “Wie hier vakantie komt wil iets zien, ondernemen en daarna over zijn avonturen vertellen", zegt gij. ‘Daarom zetten we deze wandelingen en app op, en hebben we vanuit de provincie Limburg dit project gesubsidieerd. Je kan nadien thuis de verhalen zelfs opnieuw beluisteren.”

De erfgoedapp is gratis en werkt vlot. Je leest er korte tekstjes, scrollt door oude postkaarten, hoort verhalen vertellen of speelt filmpjes af over de omgeving. De productie van de inhoud voor de 42 stopplaatsen werd gecoördineerd en voorzien door vertelplatform ‘Ooit aan de Maas’.

Via de Erfgoedapp kan je maar vijf historische wandelingen ontdekken in Kessenich, Aldeneik, Stokkem, Leut en Oud-Rekem.

Volledig scherm Via de Erfgoedapp kan je maar vijf historische wandelingen ontdekken in Kessenich, Aldeneik, Stokkem, Leut en Oud-Rekem. © RLKM

Volledig scherm Via de Erfgoedapp kan je maar vijf historische wandelingen ontdekken in Kessenich, Aldeneik, Stokkem, Leut en Oud-Rekem. © RLKM

