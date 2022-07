Verver (30) veroordeeld tot 2 jaar cel voor wietplantage in huurwoning

MaasmechelenEen dertiger uit Bilzen is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar omdat hij in 2018 een cannabisplantage met 500 planten opzette in een huurappartement aan de Jozef Smeetslaan in Maasmechelen. De huurster op de benedenverdieping bewaakte de plantage in ruil voor gratis woonst.

De politie ontdekte de plantage aan de Jozef Smeetslaan in Maasmechelen op 21 juni 2019 nadat ze opgeroepen werden voor een waterlek in een pand aan de Jozef Smeetslaan in Maasmechelen. In het duplexappartement op de eerste en de tweede verdieping stond een professionele cannabisplantage met 500 planten. Huurster N.T., die de benedenverdieping huurde, beweerde dat ze zelf niet wist dat er el maandenlang een wietplantage in het gebouw stond. Ze stuurde de verbalisanten richting hoofdbeklaagde Z.A. (30), een verver uit Bilzen. De dertiger gaf toe dat hij de wietplantage in het pand had opgezet. Ook in zijn woning in Maaseik werd een ontmantelde cannabisplantage aangetroffen.

“Ik had relationele problemen en ben begonnen met een joint te roken,” gaf Z.A. tijdens de behandeling van zijn strafzaak voor de rechtbank in Tongeren toe. “Zo is van het een het ander gekomen.” De aanklager vorderde 24 maanden cel en een boete van 8.000 euro voor de Bilzenaar. Ook voor zijn ex, de huurster en een derde man (26) uit Dilsen-Stokkem, van wie een vingerspoor op een afvalzak werd aangetroffen en die ook materiaal voor een cannabisplantage in het tuinhuis van zijn woning in Dilsen-Stokkem had opgeslagen, werd een celstraf van 18 maanden en een boete van 8.000 euro gevorderd. Bijkomende vorderde de aanklager de verbeurdverklaring van 121.000 euro aan illegale winst voor de beklaagden.

Bewaakster

De huurster en de ex van de verver betwistten dat ze iets afwisten van de wietplantage en vroegen de vrijspraak. De strafrechtbank in Tongeren sprak enkel de ex-partner van hoofdbeklaagde Z.A. vrij. Huurster N.T. trad wel degelijk op als bewaakster van de plantage en mocht in ruil daarvoor gratis het appartement op de benedenverdieping bewonen. De verver zelf werd veroordeeld tot 2 jaar cel en een boete van 8.000 euro. De huurster en twee andere kompanen van Z.A. kregen 1 jaar cel, al dan niet met uitstel, en een boete van 8.000 euro. De gevorderde 121.000 euro aan illegale winst werd door de strafrechtbank in Tongeren niet verbeurd verklaard. Enkel voor hoofdbeklaagde Z.A. werd 50.000 euro illegaal vermogensvoordeel verbeurd verklaard. De veroordeelden moeten samen ook een schadevergoeding van 11.500 euro betalen aan Fluvius voor de afgetapte elektriciteit.