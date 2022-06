Verver (30) riskeert 24 maanden cel voor wietplantage in huurwoning: “van het een kwam het ander’

Maasmechelen/MaaseikEen dertiger uit Bilzen riskeert 24 maanden cel omdat hij een cannabisplantage van 500 planten opzette in een huurappartement in Maasmechelen. De plantage zou 121.000 euro opgeleverd hebben. Ook zijn ex en een collega van de vrouw zijn, zij het met tegenzin, bij de zaak betrokken.

Op 21 juni 2019 werd de politie van de zone Lanaken-Maasmechelen opgeroepen voor een waterlek in een pand aan de Jozef Smeetslaan in Maasmechelen. Ter plaatse werd op de eerste verdieping een professionele cannabisplantage met 500 planten opgerold. Huurster N.T., die de benedenverdieping huurde, werd ter plaatse aangetroffen. Zij verwees naar hoofdbeklaagde Z.A. (30) uit Bilzen, een verver die haar gevraagd had om het pand te betrekken. De dertiger gaf toe dat hij de wietplantage had opgezet in het pand. Ook in zijn woning in Maaseik werd diezelfde dag een huiszoeking uitgevoerd. Daar werd een ontmantelde cannabisplantage ontdekt.

“Ik had relationele problemen en ben begonnen met een joint te roken,” gaf Z.A. voor de strafrechtbank in Tongeren toe.. “Zo is van het een het ander gekomen.” De rechter confronteerde de dertiger met de twee plantages. “En dan heeft u een plantage in Maasmechelen opgezet in Maasmechelen en een in Maaseik. U zag het dus blijkbaar dadelijk groots?”

121.000 euro illegale winst

De aanklager vorderde 24 maanden cel en een boete van 8.000 euro voor de Bilzenaar. Ook zijn ex, de huurster en een derde man (26) uit Dilsen-Stokkem, aan arbeider van wie een vingerspoor op een afvalzak werd aangetroffen en die ook materiaal voor een cannabisplantage in het tuinhuis van zijn woning in Dilsen-Stokkem had opgeslagen, riskeren 18 maanden cel en een boete van 8.000 euro. Volgens het openbaar ministerie leverde de plantage in 2018 en 2019 ruim 121.000 euro winst op. Hoofdbeklaagde Z.A. zou daar ruim 60.000 euro aan verdiend hebben, de twee vrouwen elk ruim 30.000 euro en de twintiger uit Dilsen-Stokkem 235 euro.

De twee dames en de twintiger betwistten elke betrokkenheid en vragen de vrijspaak. “Ik weet niet hoe mijn vingerspoor op die afvalzak is terecht gekomen, maar ik heb niets met die zaak te maken,” hield arbeider C.M. (26) voor de strafrechtbank in Tongeren vol. De advocaat van de huurster beweerde dat ook de 26-jarige Keniaanse niets met de wietplantage te maken had. De ex van de verver die de plantage opzette benadrukte dat ze zelfs niets van de wietteelt wist en sinds februari 2019 ook niet meer met hem samenwoonde. Haar ex had haar ook buiten schot gehouden maar de Keniaanse huurster legde wel een belastende verklaring voor haar af. “Ik vind het heel jammer dat ik bij deze zaak betrokken ben geraakt door haar,” sloot de vrouw voor de strafrechter af. “Ik had haar graag hier uitleg willen vragen maar die kans krijg ik dus jammer genoeg niet.”

Vonnis volgt op 14 juli.

