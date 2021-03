Verongelukte aannemer (41) laat vrouw en kindjes achter: “Hij had handen van goud”

Een goede nachtrust begint met het juiste hoofdkus­sen: hier moet je op letten

10:30 We brengen ruim een derde van ons leven slapend door. Een degelijk hoofdkussen is dus geen overbodige luxe. Toch beseffen de meesten dat pas wanneer ze ten prooi vallen aan nek- of rugklachten. Gelukkig kan je zulke kwaaltjes vaak voorkomen en zelfs genezen door slim van kussen te switchen. Hou hierbij de volgende zaken in het achterhoofd.