Verdachte (46) van gewapende overval in Carrefour gearresteerd

Lanaken Peetvader van Lanakense carnaval overleden

De Raod van Laon tot Aoke heeft vandaag op de sociale media het overlijden van de ondervoorzitter Willy Stöcker bekend gemaakt. Stöcker was stichtend lid van de tweede Raod in 1972, tussen 1987 en 2005 voorzitter en tot heden bestuurslid. Voor de carnavalswereld in de regio is dit een groot verlies.