Vaccinatiecentrum Maasland gaat in waakstand

Wil je deze week graag een afspraak maken? Dan kan dat door een mailtje te sturen naar vaccinatiecentrum@elzmaasland.be. Vanaf 11 april is het vaccinatiecentrum weer telefonisch bereikbaar op weekdagen tussen 13 en 16 uur op het nummer 089/27.17.00. Momenteel worden er maar een beperkt aantal vaccins toegediend. Zo kan iedereen vanaf twaalf jaar nog terecht voor een eerste of tweede prik of voor een eerste of tweede booster. De tweede booster kan je enkel op uitnodiging krijgen. Kinderen van zes tot twaalf jaar kunnen nog terecht voor een eerste of tweede prik. Iedereen ouder dan achttien jaar kan ook een eerste of tweede prik van het Novavax-vaccin krijgen. Een booster is voor dit vaccin nog niet beschikbaar. Meer informatie en de afspraakmomenten vind je hier.