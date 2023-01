Uitstrooien in Maas nog maar één keer gebeurd in twee jaar

Tongeren Interne­ring voor veertiger die ’s nachts meisjesin­ter­naat binnen­dringt: “Sommigen liepen schreeu­wend uit hun kamer”

Een 41-jarige Tongenaar die ‘s nachts in een meisjesinternaat in Tongeren is binnengedrongen, moet geïnterneerd worden. De man betrad verschillende kamers van slapende tienermeisjes en sprak ook enkelen van hen aan. “Ik was onder invloed van drugs en op zoek naar mijn ex-vriendin”, getuigde E. Volgens de strafrechter is er evenwel meer aan de hand.

9 januari