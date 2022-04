Uitbater gezocht voor zomerbar aan kasteel van Leut: “Komende zomer ook gratis expo in het gebouw”

MaasmechelenWie deze zomer met de fiets aan het kasteel van Leut passeert, zal er ook iets kunnen drinken. Toerisme Vlaanderen is de nieuwe eigenaar van het domein, wil in de zomermaanden een zomerbar uit de grond stampen en zo de mensen laten kennismaken met de site. “We zijn op zoek naar de ideale uitbater”, klink het. Geïnteresseerden kunnen hun concept indienen tot ten laatste 18 april.

Kasteel Vilain XIIII in Leut takelt al jaren af, en nadat het Maaslands Huis eerst de site kocht, is Toerisme Vlaanderen sinds 2021 eigenaar. Goed nieuws, want het geheel zal gerenoveerd worden, en het kasteel zal een nieuwe invulling krijgen zodat de site weer tot zijn recht komt.

“Samen met de lokale gemeenschap werken we de komende jaren aan een herbestemming van deze prachtige site", klinkt het bij Toerisme Vlaanderen. “In de tussentijd stellen we het kasteel in de zomermaanden juli en augustus open voor het publiek en kunnen bezoekers er terecht voor een gratis expo over het kasteel. Voor die zomeropening met bijhorende expo zijn we op zoek naar een geschikte partner voor de uitbating van een pop-up zomerbar.”

Volledig scherm Het kasteel van Leut diende tot midden jaren 80 als ziekenhuis waar duizenden Maaslanders zijn geboren. © BELGA

Toerisme Vlaanderen zorgt voor een binnen- en buitenruimte om de zomerbar in onder te brengen. Jaren geleden kon je nog iets eten of drinken in één van de koetshuizen aan het kasteel. En ook in het kasteel zelf is er een keuken en horeca-gelegenheid. Er wordt verder gezorgd voor sanitair, water en elektriciteit, een poetsdienst en algemene onderhoud. Er zal ook een fietsenstalling, wifi en een ruime parking zijn. De uitvoerige communicatie over het event en de expo nemen zij ook voor hun rekening.

Quote Een lage ecologi­sche voetafdruk vinden we ook belangrijk, net zoals de de maximale samenwer­king met lokale onderne­mers en lokale producen­ten. Toerisme Vlaanderen

“Het bedenken van het zomerbar concept voor jong en oud ligt dan weer in handen van de mogelijke uitbater", klinkt het. “Zij zorgen voor volledige inkleding van de zomerbar, uitbating met voldoende medewerkers en aandacht voor kwaliteit. Een lage ecologische voetafdruk vinden we ook belangrijk, net zoals de de maximale samenwerking met lokale ondernemers en lokale producenten. Het net en ordelijk houden van het kasteelgedeelte waar de zomerbar zal worden ondergebracht lijkt ons evident. De nodige verzekeringen en vergunningen voor de uitbating van de zomerbar moeten ook in orde zijn.”

Op vrijdag 22 april worden de geïnteresseerde kandidaten uitgenodigd om hun concept voor te stellen in het Kasteel van Leut. Inschrijven kan tot en met maandag 18 april via mail naar matthias.dewulf@toerismevlaanderen.be. “Wie wil kan op voorhand een plaatsbezoek inplannen aan het kasteel ter voorbereiding van het concept, ook door te mailen naar het bewuste mailadres."

Volledig scherm Minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) kwam in 2021 de aankoop verkondigen. © Marco Mariotti