Twee wietplantages in open natuur ontdekt in Maasmechelen

KIJK. Dit was Zwart Goud 2023 in Maasmeche­len

Dit weekend vond Zwart Goud plaats in Eisden en heel wat Limburgers kwamen de sfeer opsnuiven. De regen was helaas ook van de partij, maar zowel aan het hoofdpodium als in ‘het bosje’ was beschutting voorzien. Meer dan duizend bezoekers zagen lokaal én nationaal talent aan het werk en vandaag is men alweer begonnen aan de afbouw. Wij tonen jullie graag een fotoreeks om de sfeer op het festival samen te vatten.