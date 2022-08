Twee Nederlandse motorrijders gewond na ongeval in Eisden

Genk Vijftiger rijdt rond met lopend rijverbod

Bij een controle van Politie CARMA op een voertuig aan de Gierensstraat in Genk is een 55-jarige bestuurder tegen de lamp gelopen. De Genkenaar had een lopend rijverbod en moest opnieuw een theoretisch, praktisch, medisch en psychologisch examen afleggen. Dit had hij nog niet gedaan op het moment van de controle. De man kon ook geen geldig keuringsattest voorleggen. Het parket besloot de auto te takelen.

16 augustus