Twee doden bij verkeersongeval in Pelt, veel verkeershinder op Noord-Zuid

Maasmechelen Vijftiger veroor­deeld tot twee jaar cel voor wietplanta­ge onder vloer van carport

15 juni Een Maasmechelaar is veroordeeld tot twee jaar cel omdat hij in 2017 een cannabisplantage met 310 planten opzette onder de vloer van de carport van zijn woning. De man leefde in luxe, terwijl dat met zijn invaliditeitsuitkering niet mogelijk was.