Treinwagons ontspoord na botsing op industrieterrein Chemelot, geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen

Arbeider steelt goederen uit magazijn van werkgever: “op veertien dagen tijd overvolle tassen met 100 goederen ontvreemd”

Een arbeider riskeert een stevige celstraf omdat hij in juni 2020 herhaaldelijk aan de haal ging met goederen uit het magazijn van de Bocholtse firma waarvoor hij werkte. Ook een vriend, die hij aangebracht had als extra werkkracht in het bedrijf, betrok hij bij de diefstallen. “Ze verkochten of ruilden de goederen voor drugs,” schetste de aanklager hun werkwijze.