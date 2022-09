Tot zes jaar cel voor bende met drugslab en wietplantages in Maasmechelen en Lanaken

De politie voerde op 11 april 2018 een observatie uit aan een pand in de Weidestraat in Maasmechelen nadat op dat adres een verdacht pakket met APAAN werd afgeleverd, dat op de luchthaven van Schiphol in het Nederlandse Amsterdam was onderschept. Eerder hadden buurtbewoners ook al melding gemaakt van een verdachte rond de woning. Ook een tweede huis in de Waterstraat in Lanaken was betrokken in het verdachte drugstransport.