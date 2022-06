Tot zes jaar cel gevorderd voor Nederlanders die drugslabo opzetten in Maasmechelen: “zoveelste keer dat noorderburen over de grens hun vuiligheid komen opzetten”

Op 17 november 2020 viel de politie binnen in de woning op de hoek van de Kerkstraat en de Engelstraat in Maasmechelen nadat er melding was gemaakt van een penetrante geur die mogelijk wees op de aanwezigheid van een drugslabo. In een achterliggende schuur, die in drie ruimtes opgedeeld was voor de productie van synthetische drugs, werd een berg aan materialen en afval in beslag genomen. Ook in twee tuinhuizen werden materialen van het drugslab aangetroffen. Voor de garage stond een aanhangwagen met drugsafval onder een afdekzeil. “Er werden op deze locatie dubbele productieprocessen uitgevoerd voor de productie van PKM en amfetamines”, verduidelijkte de aanklager voor de strafrechtbank in Tongeren.