“Toeristisch uitpakken met onze natuur": Vlaanderen wil meer nationale parken zoals in buitenland

Vlaanderen heeft al grote natuurgebieden en er is nu ook de ambitie om die te verankeren in een handvol nationale parken met internationale uitstraling. “Zeggen dat Vlaanderen daarvoor te klein is, moet definitief naar de prullenmand", vindt Zuhal Demir, minister van Natuur. “We gaan ruimte maken, voor onszelf en voor de volgende generaties."

Bij de landschapsparken ligt de klemtoon op landschapskwaliteit en de verschillende functies van het gebied. “Landschappen en sites met historische gebouwen zijn herkenbare bakens, ze laten zien waar we vandaan komen, wie we zijn en welke ontwikkeling we doormaken", zegt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele. “Ze blijven het verhaal vertellen van een dorp, een stad en onze natie. Erfgoed is van belang voor de toekomst van Vlaanderen, voor het debat over identiteit en voor de zoektocht naar wat ons allen bindt.”