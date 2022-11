Toerisme Vlaanderen wordt grootgrondbezitter in Leut en reageert op zorgen van inwoners: “Lindeboys, kleuterschool of parochiezaal... Ons idee is helder”

Genk Twintiger komt om het leven bij arbeidson­ge­val op terreinen Ford Genk

Op de voormalige Ford-terreinen aan de Henry Fordlaan in Genk is donderdag een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Het liep mis bij het plaatsen van betonnen balken voor de oprichting van een bedrijfsgebouw. Het slachtoffer is een Oost-Europese twintiger.

10 november