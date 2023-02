Tientallen vrienden en buren zoeken mee naar vermiste Emilia (75): politie vraagt om camera’s aan woningen te controleren

Mila (1,5) opnieuw in ons land na zware operatie in Duitsland: “In een ideaal scenario kan ze in september naar school”

De kleine Mila (1,5) uit Dilsen-Stokkem, die drie weken in Duitsland verbleef na een levensbelangrijke operatie, is sinds maandag opnieuw in ons land. Het meisje herstelt in het UZ Leuven en moet onder meer opnieuw leren stappen en eten. “Volgende week wordt ze 2 jaar, hopelijk zijn we dan écht thuis", zegt haar mama Debbie.