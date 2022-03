Thieu Opdenacker, bewoner van woonzorgcentrum Heyvis, is 100 jaar geworden

Thieu Opdenacker is terecht zeer trots op zijn leeftijd. Voorlopig waren de honderjarigen in Heyvis namelijk vooral vrouwen, nu is er volgens Thieu eindelijk ook een man die de honderd heeft gehaald. Thieu is dan ook zeer geliefd bij zijn medebewoners. Hij verblijft al in het woonzorgcentrum sinds 2013. Hij verhuisde samen met zijn echtgenote die jammer genoeg enkele jaren geleden overleden is. Ondanks zijn leeftijd, blijft Thieu zich graag bezighouden met zijn hobby, namelijk met schrijven. Hij heeft altijd al graag gelezen en krijgt door het lezen vaak ideeën om te schrijven. Bovendien schrijft hij elke maand een gedicht voor het Heyviskrantje dat hij zelf typt met de computer. De bewoners en het personeel van de Heyvis hopen dat ze nog lang van zijn creatief talent zullen kunnen genieten. Meer informatie vind je hier.