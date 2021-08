Tachtiger, zoon en schoondochter uit Maasmechelen opgepakt met grote som cash geld

De onderzoeksrechter in Tongeren heeft een 45-jarige man uit Maasmechelen aangehouden en opgesloten in de gevangenis op verdenking van verdachte geldtransacties. De veertiger, zijn tachtigjarige vader en zijn 33-jarige echtgenote werden donderdag door de douane van de grenspost luchthaven Bierset in Luik tegengehouden. In hun bagage troffen de douaniers een aanzienlijke som cash geld aan.