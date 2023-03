Stoet Kotem afgelast door vele regen: “Maar kom gerust naar de feesttent de prinsen steunen”

Het was burgemeester Raf Terwingen (CD&V) die het bericht als eerste de wereld in stuurde via sociale media. “Een moeilijke maar wijze beslissing van K.v. De Waterratten in Kotem”, zei hij. “De stoet wordt helaas uitgesteld. Maar uitstel is geen afstel, want binnen enkele weken maken we er een zonovergoten en unieke uitgestelde editie van.”