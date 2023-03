Stille wake aan gemeenteplein Maasmechelen voor slachtoffers aardbeving

Verdachte dodelijke straatroof Kerkrade ontkent

De verdachte van een dodelijke straatroof in Kerkrade in juni vorig jaar ontkent elke vorm van betrokkenheid bij de roof. Volgens zijn raadsman Guy Weski was de 48-jarige man op dat moment helemaal niet in Nederland. Dat zei hij dinsdag in de rechtbank in Maastricht.