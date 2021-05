Stille optocht voor Conings morgen in Maasmechelen: “Zien dit liever niet gebeuren”

MaasmechelenIn Maasmechelen vindt morgen om 14 uur een stille mars plaats voor Jurgen Conings, de man die verdacht wordt van terroristische plannen op ondermeer Marc Van Ranst. Dat wordt medegedeeld in de Facebookgroep ‘Als 1 achter Jürgen’. Iedereen moet in het zwart gekleed met fluovestje. Burgemeester Raf Terwingen (CD&V) is in overleg, maar vindt de verheerlijking van de man geen goed idee.