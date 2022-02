“Stiefzonen willen absoluut meevechten”: Christof (49) woont al 20 jaar in Oekraïne en beslist om te blijven

“Blijf even aan de lijn! ‘Zes tickets voor de bus, lukt dat nog? Het is voor de dochters van mijn collega’. Sorry, het is nogal druk.” Iets meer dan een week geleden zat Christof Conings nog in Maasmechelen nadat hij in ons land een nieuwe oplegger moest regelen voor zijn bedrijf in Oekraïne. Hoe hij de Amerikaanse president Joe Biden zag berichten over een nakende inval, wilde hij vooral snel thuis geraken bij vrouw en kind. “Ik heb het eerste vliegtuig terug naar huis genomen, want als er gevlucht moest worden, zouden we natuurlijk samen als gezin de Poolse grens over vluchten. Maar zover is het nog niet", zegt Conings.