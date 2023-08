Stichting Erfgoed Opgrimbie verwelkomt bezoekers op Open Monumentendag: “Ontdek het erfgoed van de Sint-Christoffelkerk”

Fiets langs vergezich­ten en het oude kolenspoor in Limburg

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van uitstapjes met de kids. In As ontdek je met de fiets het voormalige mijnterrein van Eisden en geniet je van prachtige uitzichten over Nationaal Park Hoge Kempen.