Pa­tro-directeur Olivier Boyen over de stap naar Liga B: "Er zijn nog heel wat paars-wit­te zieltjes te winnen"

Patro Eisden begint aan de laatste fase van de voorbereiding op de eerste campagne in de Challenger Pro League. Die start op 12 augustus met de thuiswedstrijd tegen Deinze. De Maaslanders bouwen aan een ploeg, zowel tussen de lijnen als ernaast. Daarmee heeft algemeen directeur Olivier Boyen naar eigen zeggen de handen meer dan vol. “We zijn in onze groei, hé. Op sportief vlak hebben we al mooie stappen gezet, de uitbouw van een Patro-community is een volgende stap”, vertelt Boyen.