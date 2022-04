Sportpark Eisden verandert in walhalla voor skaters, BMX’ers en kleine speelvogels: “Overlast? Jongeren weghouden, is net niét het doel”

MaasmechelenHet Sportpark in Eisden krijgt er een pareltje bij. De gemeente investeert in een groots skatepark en een pumptrack voor BMX’ers, en er komen ook speeltuigen voor kleinere kinderen. Vlaanderen betaalt ongeveer de helft. Het gebied waar de Patropleinen en de scoutslokalen liggen, kent evenwel ook overlast. Maar de gemeente werkt aan een plan.

Het Sportpark van Maasmechelen is vooral gekend door het stadion waar Patro Eisden voetbalt. De nabijgelegen trainingsvelden maken verder deel uit van het gebied. Maar ook de jeugdlokalen van de scouts, de Kartingbaan, schietterrein 't Mikpunt, Bootcamp Outdoor en de hondenclub vind je er. Een groot gebied met heel wat recreatie, maar volgens critici zonder veel samenhang én met een gebrek aan gezelligheid voor de lokale jongeren.

Volledig scherm Het sportpark aan de pleinen van Patro heeft al een kunstgrasveld. Erachter zal het Skatepark komen. © Mine Dalemans

Er werd in gesprek gegaan met jongeren, en al snel lag de optie van een nieuw skatepark op tafel. Het huidige park aan de Asteroïde is te klein, verouderd en ligt best afgelegen. Het oog voor een nieuwe locatie viel al snel op het Sportpark.

En de gemeente gaat een stap verder om naast skaten een ‘Urban Sports Park’ te ontwikkelen. “Onze Maasmechelse jongeren dromen al een hele tijd van een kwaliteitsvol en ruim skatepark”, weet Corrie Bemelmans (CD&V), schepen van Jeugd en Sport.

Volledig scherm De locatie zal in de rode zone vallen. © Google

“Vlaanderen maakte extra middelen vrij, waardoor we ook budget vrijmaken voor een pumptrack: een parcours voor BMX’ers. Daarna voorzien we een ‘Calisthenics park’, gekend van in de grootsteden waarbij ‘street workouts' kunt uitvoeren.”

Behalve aan hippe stedelijke sporten voor jongeren is er ook gedacht aan de kleinsten en gezinnen. “Ook interessant wordt de groene speelzone met ontmoetingsmogelijkheden voor de buurt”, zegt Bemelmans. “We denken dan aan speeltuigen, gemaakt van natuurlijke elementen. Er zullen bankjes komen, en het zal er aangenaam zijn om te vertoeven. Die oplossing komt er nadat bleek dat Eisden helemaal geen echte speeltuintje meer heeft. Dat achter de PTS is helaas verdwenen. Het Koninginnepark is dan weer prachtig vertoeven, maar geschikter voor andere evenementen.”

Volledig scherm Links de trainingsvelden van Patro, rechts het kunstgrasveld. Achteraan het pad komt het skatepark. © Mine Dalemans

Een antwoord dus op een jarenlange vraag voor een speeltuin of speelterrein voor jongeren in Eisden. “We hopen dat er vanuit de Tuinwijk en de Pauwengraaf aansluiting komt op de nieuwe site. Zo kan het elkaar versterken. Dit is echt een unieke kans om onze jeugdinfrastructuur in de gemeente een enorme boost te geven.”

Automatisch ligt het thema veiligheid dan ook op tafel. Want zowel Patro, de scouts als de andere verenigingen kregen de afgelopen jaren te maken met diefstal, vandalisme en verregaande overlast. Het bestuur bij Patro laste zelfs enkele vergaderingen in met de scouts om eindelijk een einde te maken aan de overlast. Dat de clubs zo afgelegen liggen en het er zo donker is, ligt aan de oorzaak.

Extra verlichting

“We bekijken dat inderdaad, en één van de mogelijke oplossingen is het plaatsen van veel meer extra verlichting, zodat het geen donkere achterhoek meer wordt", zegt Bemelmans. “Alle jongeren moeten er welkom zijn en vooral in alle veiligheid hun sport kunnen uitoefenen. Maar er mag ook gewoon gezeten, gekuierd en ontspannen worden. Er jongeren weghouden is net niét het doel.”

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (Open Vld) kende Maasmechelen voor dit project een subsidie van 250.000 euro toe in het kader van het relanceplan van de Vlaamse regering. De werken starten dit voorjaar al, en tegen de zomer van 2023 moet het park geopend worden. Het totale prijskaartje wordt rond de 500.000 euro geschat.

Volledig scherm Corrie Bemelmans, schepen van Jeugd, Sport en Cultuur (CD&V). © CD&V