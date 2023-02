Speurtocht naar Emilia (75) na vier dagen nog altijd zonder resultaat: zondag wordt er opnieuw gezocht

Emilietta Chini vertrok woensdag in de late namiddag uit haar woning aan de Damhertstraat in Eisden-Tuinwijk en is sindsdien vermist. Heel Vlaanderen leeft mee met de familie van de vermiste vrouw. Zeker 250 mensen kwamen deze zaterdagochtend opnieuw naar de nieuwe grote zoekactie. Er wordt gezocht ter hoogte van de Leopoldstraat en de Tuinwijk, en niet meer in de bossen. “Zowat het hele bos hebben we al uitgekamd”, klinkt het bij politie LAMA. Zo zijn het Mechelse Bos, het Lanklaarderbos en de gebieden van Terhills met de mijnterrils en de grote waterplas vrijdag al volledig met speurhonden afgezocht. Donderdag is de helikopter van de federale politie over die uitgestrekte omgeving gevlogen.