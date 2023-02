Speurders vermiste Emilia focussen zich op zone op 1,5 kilometer van woning

VOETBAL EERSTE NATIONALE Bruggeling Keano Vanrafelg­hem voelt zich meteen thuis bij Patro Eisden: “Drie West-Vlamingen op een apparte­ment, dat loopt vlotjes”

De negentienjarige Keano Vanrafelghem zal zich zijn debuut bij Patro Eisden nog lang herinneren. Door de onbeschikbaarheid van Mehanovic en Sam Bruce kreeg de van Club Brugge overgekomen youngster vorige weekend van Stijn Stijnen een plaats in de Eisdense aanval. Vanrafelghem greep de kans met beide handen en speelde een prima wedstrijd. Na afloop waren er dan ook vele lovende woorden over zijn debuut. “Ik had niet verwacht dat ik zo vroeg mijn kans zou krijgen. Dat ik daarbij nog een aandeel had bij de openingstreffer, maakte mijn debuut nog mooier”, blikt Keano Vanrafelghem terug.