Speurders lichten onderzoek naar moord op Silvio Aquino toe: 47.500 manuren en een ‘encyclopedie’ van 40.000 pagina’s strafdossier

Op 27 augustus 2015 wordt het voertuig van Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia rond de middag klemgereden op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen. Er ontstaat een vuurgevecht met meerdere in het zwart geklede mannen met bivakmutsen die zich uitgeven als politieagenten. Silvio Aquino is met vijf kogels in het hoofd en twee in de borst kansloos. Zijn vrouw Silvia kan nog net op tijd ontsnappen. Ex-restauranthouder en vermeende opdrachtgever Martino Trotta (62) en vier vermoedelijke uitvoerders van een Bosnische familieclan staan terecht voor moord en gijzeling met de dood van Silvio Aquino tot gevolg, gijzeling van diens echtgenote Silvia Liskova en een eerdere poging tot gijzeling van Silvio Aquino. Lees alles over de zaak in ons dossier.

Dimitri K., case-officer van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Limburg, afdeling Hasselt benadrukte bij aanvang van zijn uiteenzetting, die drie dagen in beslag zal nemen, dat het onderzoek rond de moord op Silvio Aquino niet eenvoudig was. In combinatie met internationaal onderzoek dat immense inspanningen eiste, was het zelfs een huzarenstuk geweest. Met meer dan 40.000- misschien zelfs 50.000 pagina’s- lijkt het strafdossier eerder op een encyclopedie, zo klonk het. Zes jaar lang besteedden leden van FGP Limburg 47.500 uur aan dat onderzoek. De arrestatie van Dragisa Hamidovic vorig jaar in augustus zorgde nog voor vertraging. “Maar hij heeft wel belangrijke verklaringen afgelegd die het ons makkelijker hebben gemaakt om duidelijk in beeld te brengen wat daar op 27 augustus 2015 gebeurd is.”

Het onderzoek startte met twee getuigen die de nooddienst belden. Een man meldde dat dat er een dodelijk slachtoffer op de de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen lag. “Hij is in het hoofd geschoten, dit is een afrekening,” klonk het. De man zag een zwarte Jaguar met Nederlandse nummerplaat wegrijden. Niet veel later volgde een oproep van een buurtbewoonster. Bij haar was op dat ogenblik een vrouw met een bult op het hoofd volledig overstuur binnengestormd. Gemaskerde mannen die zich uitgaven voor politieagenten hadden haar tegengehouden en vastgegrepen op straat. Ook zij maakte melding van de zwarte Jaguar en van een grijze Opel Astra. De gewonde vrouw, die volledig in paniek was en beefde, bleek Silvia Liskova te zijn, de vrouw van Silvio Aquino. En die naam deed bij de politie meteen ‘een belletje rinkelen’. Want Silvio Aquino uit Maasmechelen was gekend als een van de leidende figuren binnen een grote organisatie die zich bezighield met internationale drughandel. Daarvoor had hij nog tot een jaar voordien in voorhechtenis in de cel gezeten. De rechtszaak zelf moest dan nog plaatsvinden.

Harde beelden

Nadien werden de eerste vaststellingen besproken. De zwarte Renault van Silvio Aquino en de gestolen grijze Opel die hem klemgereden had, stonden beide met open portieren op de bosrijke Sint-Hubertuslaan. Het regende hard die middag van 27 augustus 2015, waardoor het geen makkelijke taak was om alle sporen te vrijwaren. Speurders van de FGP Limburg toonden close-up beelden van slachtoffer Silvio Aquino, die met vijf schotwonden in het hoofd en twee in de borst in een plas bloed en met veertien lege kogelhulzen rond zijn lichaam 400 meter verder dan de voertuigen werd aangetroffen. De beelden waren een zeer harde confrontatie voor de familie van het slachtoffer in de zaal. In de beschuldigdenbank gingen alle hoofden naar beneden.

In de linker broekzak van Silvio Aquino stak 4.050 euro cash geld, opgeplooid in biljetten van 50 euro. “Dat geld werd later aan zijn echtgenote teruggegeven”, zette speurder Peter R. de uiteenzetting verder. Ook de kleine bosweg die Silvia Liskova volgde toen ze op de vlucht sloeg voor haar belagers werd getoond. “Mevrouw is een heel stuk door het bos moeten lopen voor ze kon aanbellen bij de woning aan de andere kant.” In het ziekenhuis werden bij Silvia Liskova hematomen aan het rechteroog en achter het linkeroor, een rode verkleuring in de hals en krassporen op de enkels vastgesteld.

Quote Verschil­len­de mensen waren ongewild getuigen van de feiten, die ze normaal alleen in een film zien. Ze hielden daar heel wat stress aan over Speurder John V.

Ongewilde getuigen

De getuigen, een aantal voertuigen die in beide richtingen op de Sint-Hubertuslaan reden terwijl de ontvoeringspoging van Silvio Aquino en de schietpartij plaatsvonden, hielden daar heel wat stress aan over, benadrukte speurder John V. “Ze waren ongewild getuigen van feiten die ze normaal alleen maar in een film zien.” Verschillende getuigen zagen vier zwartgeklede mannen met bivakmutsen en politie-armbanden vertrekken in een zwarte Jaguar. Een oplettende passagier noteerde zelfs de nummerplaat van dat vluchtvoertuig.

Volledig scherm Heel wat toevallige voorbijgangers waren getuigen van de moord op Silvio Aquino © Borgerhoff

Wat ook van groot belang was voor het onderzoek, was de verklaring van Silvia Liskova, de echtgenote van Silvio Aquino. Want zij was zelf slachtoffer en kroongetuige. Op 27 augustus 2015, de dag van de feiten, werd zij nog door de speurders verhoord. In een pakkend beeldfragment dat in de assisenzaal getoond werd beschreef Silvia, nog helemaal overstuur, hoe de mannen met bivakmutsen haar en haar man met een Opel Astra hadden klemgereden en zich hadden uitgegeven voor anti-drugs politieagenten. Een van de overvallers trok haar uit de wagen. “Hij begon mij te wurgen, wilde mij bij de haren in de zwarte wagen sleuren en gaf mij een slag op het hoofd. Ik heb hem in de buik kunnen stampen. Daarna heeft hij mij losgelaten en ben ik gevlucht”, vertelde ze de speurders. Ook Silvia Liskova beschreef de zwarte Jaguar met Nederlandse nummerplaten, waarin de daders later wegvluchtten.

Quote Gelukkig had de familie Aquino net voor het vertrek van Silvio en Silivia beslist om de 4-jarige kleindoch­ter van zus A. niet met hen te laten meegaan. Anders had het meisje ook in de auto gezeten tijdens de feiten Speurder John V.

Zwarte Jaguar

Een half uur later was die zwarte Jaguar betrokken in een incident op de A73 in Roermond. Het voertuig met vijf inzittenden reed daar een ambulance klem. Een dodelijk slachtoffer, Samson (22) Hamidovic zo bleek later, werd achtergelaten op de pechstrook. De Jaguar vluchtte daarna aan hoge snelheid weg met vier resterende inzittenden. Op basis van de gegevens van camerabeelden achterhaalden de speurders dat die zwarte Jaguar en de grijze Opel Astra van de daders, die op de plaats van de feiten werd achtergelaten, de wagen van Silvio Aquino al van ’s ochtends aan zijn woning in Maasmechelen gevolgd waren.

Tijdens het familiebezoek van Silvio en Silvia aan zus A. in Oudsbergen, bleven de twee voertuigen tot viermaal toe op en af rijden in de straat. Toen Silvio en Silvia om 12u31 aan de woning van zus A. vertrokken, reden ze met hun zwarte Renault al onbewust tussen de twee voertuigen die hen even later zouden klemrijden. Gelukkig had de familie Aquino nog net voor het vertrek van Silvio en Silvia beslist om de 4-jarige kleindochter van zus A., in tegenstelling tot wat eerst gepland was, niet met hen mee te laten gaan omdat het zo hard regende. “Anders had het meisje ook in de auto gezeten tijdens de feiten,” besloot speurder John V.

Duur horloge

Het dure Audemars Piquet Royal Oak Jumbo horloge, met een geschatte waarde van ruim 14.000 euro, dat Silvio op de camerabeelden aan de woning van zijn zus A. nog rond de arm droeg, was nadat hij neergeschoten werd verdwenen. “Het werd tot op heden ook niet teruggevonden,” benadrukte speurder John V. nog. Ook de gsm van Silvio was weg.

Namiddag zetten de speurders hun getuigenis verder.