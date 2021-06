Schattig maar gevaarlijk. Eisden zit met everzwijnenplaag: “Vermijd oogcontact met ze”

Hasselt Vlaams minister Somers rolt ‘Right To Challenge’ uit tijdens Hasselts projectbe­zoek: “Waar verenigin­gen nu al lokaal bestuur uitdagen om taken over te nemen”

31 mei Wat als burgers, verenigingen en ondernemers de overheid kunnen uitdagen om bepaalde taken over te nemen? Dat is zoveel als het ‘Right To Challenge’, wat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) wil uitrollen. De minister bezocht daarvoor een project met betrekking tot groenonderhoud in Hasselt, dat zich al op dit concept baseert.