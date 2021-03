Salar Azimi (The Sky is the Limit) schreeuwt onschuld uit in fraudeonderzoek: “Nederlandse politie dacht dat ze El Chapo hadden gepakt”

We zijn te gast op kasteel De Elderschans in Aardenburg, een stadje in Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens met Maldegem. Daar wonen de Azimi’s die in 1995 vanuit Iran naar Nederland emigreerden. Salar en zijn broer Sasam (35) begonnen een telecomwinkel, werkten zich naar eigen zeggen tien jaar te pletter en zijn intussen 24 miljoen euro waard. In 2017 werden ze bekend in Vlaanderen door ‘The Sky is the Limit’ (VIER). Sindsdien wordt Salar, de meest extraverte van de twee broers, de Perzische koning van Zeeuws-Vlaanderen genoemd. “Dat de overheid ons zo opjaagt, heeft wellicht deels te maken met mijn extravagantie, maar ook omdat Nederland het succes van migranten misgunt”, zegt Salar.