Salar Azimi gaat landgenoten aanmoedigen in Qatar: “Vorige keer was ik nog illegaal”

MaasmechelenDe nationale voetbalploeg van Iran is een van de revelaties van het WK voetbal in Qatar. Aanstaande dinsdag speelt het land een levensbelangrijke wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Een opvallende toeschouwer in het Al Thumama Stadium wordt in elk geval de Hollands-Iraniër Salar Azimi. De voormalige eigenaar van Patro Eisden heeft altijd een speciale band met het voetbal gehad.

In 1995 verhuisden de Azimi’s als arme Iraanse asielzoekersfamilie naar Schoondijke. In hun thuisland waren te weinig mogelijkheden en kansen, zeker voor de razend ambitieuze Azimi’s. Door keihard te werken werden ze in Nederland rond hun dertigste al eigenaar van het kasteel. Dat succes bereikt ook de showbizzwereld. Azimi wordt bekend via het programma ‘The Sky is the Limit’. Voor tientallen duizenden euro’s champagne leegspuiten in Monaco of Saint-Tropez: Salar blijkt er niet vies van. Zijn kaviaarlijn, met potjes bekleed met diamanten en goud, wordt zelfs de duurste ter wereld.

Patro Eisden

In het najaar van 2018 neemt Salar Azimi voetbalclub Patro Eisden over. Hij beleefde er knotsgekke tijden. In 2019 valt hij zowaar zelf in en scoort hij vanop de strafschopstip tegen Sporting Hasselt. De Maasmechelaren vonden het allemaal geweldig.

Sinds 2021 is Patro in handen van een Brit. Toch zijn de banden met Azimi nog niet helemaal doorgeknipt. De komende jaren blijft hij hoofdsponsor bij de club. Hij houdt het dus bewust bij een bijrol. “Ik wil benadrukken dat Salar de juiste persoon op de juiste plaats was. De sportieve successen met een kampioenschap als kers op de taart in zijn eerste seizoen zal voor altijd een unicum zijn en een meer dan een voetnoot in de geschiedenis van de club”, vertelde Stijn Stijnen aan onze krant.

© Familie Azimi

Iran

Toch blijft Salar Azimi ook zijn thuisland trouw. De Iraniër houdt van het voetbal, dus dan is de optelsom snel gemaakt. “Het is niemand ontgaan dat Iran met 0-2 heeft gewonnen van Wales”, laat hij ons weten. “Dit heeft mij doen besluiten om deze zondag af te reizen naar Qatar om daar de wedstrijd tegen de aartsvijand te gaan kijken. Zo worden de Verenigde Staten immers aanzien door de Iraniërs. Het zou wel heel mooi meegenomen zijn als ik er ook in slaag om dinsdagnamiddag al de wedstrijd van Nederland tegen Qatar mee te pikken. Zo zien ik mijn twee landen op één dag. Meer nog: in de volgende ronde komen ze misschien zelfs tegen elkaar uit.”

© Mine Dalemans

Azimi heeft een bijzondere anekdote bij de voetbalploeg van Iran. “Die ene keer waarbij Iran al eens tegen de Verenigde Staten speelde, was ik er ook bij. Dat was in de groepsfase van het WK in 1998. De wedstrijd werd gespeeld in het Stade de Gerland in Lyon en met 1-2 gewonnen door Iran. Op dat moment was ik amper 15 jaar. Ik woonde in een asielzoekerscentrum en reisde illegaal helemaal naar Frankrijk om die wedstrijd te kunnen zien. Nu reis ik dus af in totaal andere omstandigheden. Het volk in Iran heeft het zeer zwaar. Misschien kan voetbal een beetje voor een lichtpunt zorgen.”

