RESTOTIP. Brasserie De Witte in Maasmechelen met nieuwe uitbater Davy

ZIEN. Hasselt huldigt vernieuwd sportplein in aan Alverberg

Het sportplein aan de Alverberg in de Heilig-Hartwijk (Hasselt) is na renovatiewerken weer helemaal klaar om op te ravotten. Schepen van Jeugd en Sport Habib El Ouakili (RoodGroen+) huldigde samen met de vele jongeren het pleintje in.