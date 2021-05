REPORTAGE. Mars voor Conings: vijandigheid tegen pers, ruzie met voorbijganger en een Hitlergroet

Maasmechelen VIDEO: Federale Politie verschijnt met zeven wagens op theater, helikopter gespot in Peer

20 mei Om 8.10 uur vanochtend is de Federale Politie met zeven wagens teruggekeerd aan het Nationaal Park Hoge Kempen tijdens de klopjacht op Jürgen Conings. Even later volgden ook een aantal eenheden van de Politie Antwerpen. Voorlopig is er wel nog geen concrete actie merkbaar op het terrein. Een bron vertelt ons inmiddels dat er ook boven Peer, ten noordwesten van de site, een helikopter werd gespot. Of deze gelinkt is aan de gebeurtenissen in het Nationaal Park is niet duidelijk.