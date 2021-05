REPORTAGE. “Als hij hier nog zit, zal hij wel niet op ons schieten, zeker”: wandelaars genieten weer zorgeloos van Nationaal Park

Genk Dronken man valt klant (26) in café aan met glas: 12 maanden cel gevorderd

18 mei Een 26-jarige vrouw sprak op 5 augustus 2018 een dronken man aan, die op het terras van een hotel met café in Genk kwam plassen. De man haalde agressief uit en gooide een longdrinkglas in haar gezicht. “Ze liep daardoor diepe snijwonden op in de vorm van een winkelhaak.” De man riskeert een celstraf van 12 maanden.