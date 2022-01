Proces tegen belangrijke Italiaanse maffiabaas van start in Tongeren: “Binnen de organisatie noemen ze hem ‘peetvader’”

Hasselt Nieuwe Hasseltse sushizaak is eerste met een ‘dark kitchen’

Hasselt is met het Japanse Kiyo een nieuwe sushizaak rijker. De zaak is de eerste in haar soort in Hasselt met een zogenaamde ‘dark kitchen’, een restaurantkeuken waar alleen bezorgmaaltijden bereid worden. Je kan er dus enkel terecht voor takeaway. Eén van de twee sterke mannen achter Kiyo is Krishna Simkhada, eigenaar van de Esaki-sushirestaurants.

11:55