Prinses Delphine kleurt Maasmechelen Village met haar kunst: “Het is zo belangrijk om van jezelf te houden”

Genk on Stage maakt zich klaar voor 100.000 bezoekers: “Dit jaar geven we de organisa­tie weer een stukje terug aan de horeca”

“Het is niet alleen een belangrijke vorm van citymarketing, maar voor ons ook een manier om iets aan de Genkenaren terug te geven.” Schepen van Evenementen en Jeugd Karel Kriekemans (CD&V) maakt zich - samen met de rest van de stad - op voor het gratis stadsfestival Genk on Stage. Genk is daarmee een van de weinige steden die zelf nog zo’n heuse organisatie op haar schouders neemt. Is dat nog wel verantwoord in deze tijden van crisis?