Primeur in Europa (en misschien zelfs de wereld): Maasmechels bedrijf lanceert bouwblok zonder cement en mét CO2

Maasmechelen Burger King opent tweede Limburgse vestiging in Maasmeche­len: “Dagtoeris­ten zijn méér dan welkom”

Burger King opent na Hasselt nu ook een vestiging in Maasmechelen. Het restaurant ligt pal aan de oprit van de E314. “Belgische of Nederlandse dagjtoeristen hopen we vlot te bereiken”, klinkt het bij de keten. Lokaal stelt men zich echter vragen over de verkeersafwikkeling in de spitsuren.

14 december