Prijzen voor huizen en appartementen in Maasmechelen stijgen

Prijzen voor huizen in Dil­sen-Stok­kem dalen

Er werden in de eerste helft van 2023 fors minder huizen en appartementen gekocht, dat blijkt uit nieuwe cijfers van notaris.be. De verminderde druk op de markt zorgt er evenwel niet voor dat de prijzen omlaag gaan. Integendeel, in Vlaanderen blijven ze zelfs stijgen. We zetten de cijfers op een rij in De Woonwijzer.