Politie rukt uit voor dronken man die tienermeisje lastig valt: “Zorgen hier al maanden voor overlast”

MaasmechelenDe politie is donderdag uitgerukt naar de Boudewijnlaan in Proosterbos. Een man had de politie gebeld nadat zijn dochter werd lastiggevallen door een veertiger op een bepaald adres. De verdachte was duidelijk dronken. “We hebben hem aangesproken, maar konden verder geen feiten vaststellen”, bevestigt de politie.

Op sociale media circuleert een bericht van een vader die het relaas doet over hoe zijn 15-jarige dochter werd lastig gevallen door een bewoner aan de Boudewijnlaan. Het gaat om een gastarbeider die in dronken toestand bleek. De politie bevestigt de oproep, maar kon ter plaatse geen feiten meer vaststellen. “Wel zagen we de man in dronken toestand", klinkt het bij politie LAMA.

“De patrouille heeft de man aangesproken over zijn gedrag en berispt.” De man antwoordde dat hij zich rustig zou houden, en ging weer naar binnen.

Intussen bevestigen buren dat de overlast eigenlijk al maanden bezig is. “Het gaat om een aantal gastarbeiders die hier sinds een tijd wonen", vertellen ze. “Zo’n vijf mannen die overdag werken, en ‘s avonds zich voornamelijk bezatten. ‘s Nachts is het vaak een geroep en getier. Twee weken geleden is zelfs één van hen van het balkon gevallen in beschonken toestand. De man kwam op zijn hoofd terecht.”

‘s Nachts is er geregeld overlast. Sommige bewoners van het appartementsblok durven zelfs amper hun eigen gang op, in de vrees de mensen tegen te komen. “We hebben al met de syndicus gesproken, de eigenaar is op de hoogte gebracht, en ook de politie kwam nu weer langs. En toch kan niemand iets tegen hen beginnen.”

