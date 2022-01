“Plots liggen er drie doden in het kanaal, en is het ‘Shit, wat nu?’”: hoe fatale schietpartij tussen Outlaws en Hells Angels Limburg op scherp stelde

voetbal eerste nationale Patrotrai­ner Stijn Stijnen: “Uitwed­strijd in Knokke wordt allesbehal­ve een toeristi­sche uitstap”

Patro Eisden heeft er, met 28 punten en een tweede plaats in de klassering, een schitterende eerste ronde op zitten. Ook extrasportief kreeg de mijnploeg met de komst van de investeerdersgroep Common Sport meer armslag en stabiliteit. Nu Eisden uitzicht heeft op een plaats in de top vier laat Stijn Stijnen niets onverlet om een tandje bij te zetten. “Wanneer we even goed doen als in de eerste seizoenshelft zit een plaats in de eindronde er zeker in”, weet de Eisdense trainer.

27 januari