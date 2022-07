Pauwengraaf is allesbehalve dood: “Winkelstraat overleefde corona én trekt meer ondernemers aan”

MaasmechelenDe Pauwengraaf komt sterker uit de coronaperiode, zo blijkt uit cijfers van de gemeente. Sinds 2020 startten 43 ondernemers een zaak of namen ze een zaak over. Van 2018 tot 2020 was dat nog slechts de helft. Ook het aantal ‘stoppers' neemt af. “De aankondiging van de vernieuwingen aan de Pauwengraaf toont nu al zijn effect", zegt Herbert Coox (Open Vld), schepen van Economie.

De Pauwengraaf is allesbehalve dood. Dat blijkt uit de recente cijfers die schepen Coox bekend maakt. “Er is heel wat beweging bij de ondernemers", zegt hij. “Naast verschillende nieuwe zaken, valt het op dat steeds meer ondernemers erin slagen hun zaak over te dragen. Er is dus nog steeds heel wat interesse voor de Pauwengraaf.”

Nog een conclusie die schepen Coox uit de cijfers trekt is dat de Pauwengraaf op het eerste zicht sterk uit de coronacrisis komt. “Voor het jaar 2020 zagen we toch nog 18 starters of overnames. 2022 is nog maar halfweg, en toch zitten we daar al aan 9 starters of overnames in zes maanden tijd. De coronacrisis lijkt dus nog geen impact te hebben op het enthousiasme van de ondernemers die een zaak wensen te starten in Eisden.”

Leegstand

Die positieve golf blijkt ook voelbaar in heel de gemeente. De Pauwengraaf strijdt nochtans al langer tegen leegstand, en corona leek de situatie alleen te verergeren, maar de winkelstraat hield stand.

“Er kwam géén extra leegstand bij sinds de coronacrisis, dus dat is een klein succes vind ik. De Pauwengraaf heeft dit wonderwel goed overleefd. Er zijn heel wat nieuwe horecazaken te bespeuren, hetgeen me hoopvol stemt. Indien je aankondigt werk te gaan maken van een winkelstraat, prikkel je blijkbaar de vroege vogels. We gaan de komende jaren nog volop faciliteren. Laat ons hopen dat het elan van vandaag de dag voortgezet wordt.”

Groener

De gemeente maakte al bekend 2,7 miljoen euro vrij te maken om de bewuste Pauwengraaf grondig aan te pakken. “Het gaat om 1 miljoen euro in 2024 en 1,7 in 2025", zei schepen Herbert Coox daar eerder over. Vergroenen is daarbij het sleutelwoord. Zoals het Rivierpark Maasvallei terugkomt in de Dokter Haubenlaan en het plein voor het gemeentehuis, zo zal het Nationaal Park in de Pauwengraaf moeten terugkeren. “Daarbij worden stevige stukken van de straat onthard, en wordt veel meer groen toegevoegd. Het gaat dan niet louter om een bloemenperkje hoor.”

“De Pauwengraaf is momenteel een heel brede en stenen weg en ze oogt globaal ‘koud’. Door veel aan te planten en te vergroenen, krijg je een smallere omgeving wat vooral gezelliger moet worden. En ja, ook hier zal de fiets en de voetganger koning worden. De rol van de auto zal - zoals op veel plaatsen in handelscentra - naar achter worden geschoven.” Eén van de opties is éénrichtingsverkeer en het omvormen van bepaalde delen naar een plein.

