Pantoffel gevonden tijdens zoekactie naar vermiste Emilia (75)

Eindelijk is er tijdens de vijfde dag van het zoeken naar de 75-jarige dementerende Emilietta een concreet aanknopingspunt gevonden. De vrouw verdween woensdagavond rond 17 uur van aan haar woning in de Damhertstraat in Eisden-Tuinwijk. Ze had nog met een buurtbewoonster gesproken op het einde van de Lindenlaan. Emilietta vroeg waar de nabijgelegen Louis Mercierlaan lag. Sindsdien ontbrak elk spoor van haar. Ze was gekleed in een blauwe jeansbroek, droeg geen jas en liep op grijze pantoffels.