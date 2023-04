OVV wil risico-inschatting rond vallende vliegtuigonderdelen in omgeving Limburgs vliegveld

Veldwezelt Oplossing in de maak voor verkeers­cha­os aan school­poort VBS Het Wezeltje

Er is een oplossing in de maak voor de verkeerschaos aan de schoolpoort van VBS Het Wezeltje in Veldwezelt. Dat blijkt uit een vraag van Noëlla Vanaubel (N-VA) tijdens de voorbije gemeenteraad. Er werd een studiebureau aangesteld dat de problematiek heeft uitgewerkt in een nieuw parkeerplan, in combinatie met een kiss- & ridezone en een voetpad.