‘Oude Burelen’ in Eisden wordt modern politiegebouw: investering van 13 miljoen euro

Tongeren Britten die Tongenaar in Nederland gijzelden riskeren zes jaar cel

Twee Britten riskeren een gevangenisstraf van zes jaar omdat ze een Tongenaar een tijdlang gegijzeld zouden hebben in Nederland. De Tongenaar had in 2016 een transportbedrijf waarmee hij drugstransporten uitvoerde voor de organisatie van de twee Britten. Toen zijn chauffeur in mei 2017 door de Britse politie werd gecontroleerd vonden ze 242 kilo cocaïne die in de oplegger verstopt was. Na een verhoor van 36 uur mocht de chauffeur beschikken.

1 december