Opnieuw aanslag met vuurwerkbom aan huis in Maasmechelen

Maasmechelen Aanslag met vuurwerk­bom gebeurde doelbewust tegen bewoner (18): “Recent nog een huiszoe­king voor drugs”

De aanslag op de woonst van een 18-jarige Maasmechelaar zondagochtend komt zo goed als zeker uit het drugsmilieu. Zo hield de federale gerechtelijke politie uit Brugge bij hem al een huiszoeking in een drugsdossier, en is hij al langer gekend bij politie. Vorig jaar verscheen de tiener zelfs in het Nederlandse programma Opsporing Verzocht, nadat hij zomaar voorbijgangers – onder wie een meisje – had aangevallen op straat.

15 januari