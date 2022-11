Op wandel door Leut, Vlucht en Eisden: bewonder mijnverzakkingsgebied vanop het Kruinenpad

Antwerpen/Genk Giorgio uit Temptation Island 2019 voor rechter na vermeend partnerge­weld: “Uit niets blijkt wanneer die bijtwonden precies zijn toege­bracht”

Giorgio C., de 25-jarige vuilnisman uit Limburg die in 2019 één van de verleiders uit Temptation Island was, moest vandaag voor het hof van beroep in Antwerpen verschijnen. Hij had bezwaar aangetekend tegen de celstraf die de rechtbank hem had opgelegd voor het toebrengen van slagen aan zijn vriendin tijdens een ruzie in 2019. Volgens Giorgio en zijn advocate was daar te weinig bewijs voor.

