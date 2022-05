Onbekenden richten vernielingen aan in Maasmechelen: “Vensters kapot, vuilnisbakken omgegooid”

Tongeren/Oudsbergen/Maasmechelen ASSISEN. Hoogspan­ning op proces rond moord Silvio Aquino: beschuldig­de daagt familie uit door met vinger keel over te snijden

Voor het hof van assisen in Tongeren is vandaag het assisenproces rond de moord op Silvio Aquino gestart, en dat leverde al meteen de nodige hoogspanning op. Vermoedelijke opdrachtgever Martino Trotta en vier vermeende uitvoerders van een Bosnische familieclan staan terecht voor de moord op de jongste broer van de Aquino’s, die in Oudsbergen met zeven kogels werd neergeschoten, en de gijzeling van Silvio Aquino en van zijn vrouw Silvia. Sandro Hamidovic, de oudste van de Bosniërs, zat nog maar net op zijn stoel of hij daagde de Aquino-familie in de zaal al uit met een gebaar waarbij hij met de vinger de keel oversnijdt.

