Nood aan rustig studieplekje? Blokbar in Cultuurcentrum Maasmechelen opnieuw geopend

De blokbar biedt voldoende ruimte, wifi en stopcontacten en vind je op de Koninginnelaan 42. Wil je langskomen? Vergeet dan zeker niet op voorhand en tijdig te reserveren, want dat is verplicht. Je kan reserveren per blok van 4 uur (9.00 tot 13.00 uur of 13.00 tot 17.00 uur). Het is mogelijk om meerdere blokken en dagen in één keer te reserveren.