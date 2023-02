Nog steeds geen spoor van vermiste Emilia (75): politie zoekt zaterdag verder

De zoekactie naar de 75-jarige Emilietta Chini gaat zaterdag verder. Zowel donderdag als vrijdag werd vruchteloos naar de dementerende vrouw gezocht met drones, warmtecamera’s en speurhonden. Emilietta vertrok woensdag in de late namiddag uit haar woning aan de Damhertstraat in Eisden-Tuinwijk en is sindsdien vermist.

De commandowagen van de politie Lanaken-Maasmechelen (LaMa), vanwaar de zoekactie enigszins gecoördineerd wordt, bevond zich de hele dag op de parking van het oude stationnetje aan de Spoorwegstraat. Vrijdagochtend gingen verschillende teams daar met speurhonden het Mechels Bos in. Het bosrijke gebied is ingedeeld in zones. Daar zijn twee hondengeleiders van de federale politie en geleiders van BORG, de Belgische Organisatie van Reddingshonden Groepen, op zoek gegaan naar de vrouw. Tot nu toe wel nog steeds zonder resultaat.

Laat ingeschakeld

Bij een groep honden uit Roeselare was ook de borderterriër Scooter, die onlangs in het rampgebied in Turkije nog iemand levend onder het puin kon terugvinden. Dat vertelde Marc Op de Beeck van BORG en van de Vlaamse Reddingshonden België vrijdag in Eisden-Tuinwijk. Op De Beeck betreurde dat de teams van BORG en de vzw Vlaamse Reddingshonden niet eerder mee ingeschakeld zijn in de zoekactie naar Emilietta Chini. Het gaat om een groep gedreven vrijwilligers, maar donderdag had men nog geen beroep op hen gedaan.

Radeloos

De Cel Vermiste Personen van de federale politie en de lokale politie Lanaken-Maasmechelen zijn dus nog volop bezig met het onderzoek. Maar ook familie, vrienden en vrijwilligers gingen weer te voet de wandelpaden op en gingen van deur tot deur om iets meer te weten te komen. De familieleden, zoals haar broers en zus, klonken vrijdag stilaan radeloos, want tot nu toe is er nog geen enkel concreet aanknopingspunt dat enigszins naar Emilietta kan leiden. De familie meende haar vrijdag wel te herkennen op beelden van een camera aan een woning op de Faesschehoeveweg, maar dat is niet volledig zeker.

Zoektocht gaat voort

Zaterdag rond 10 uur verzamelen teams van de Vlaamse Reddingshonden België vzw en van BORG opnieuw aan het oud stationnetje op de Spoorwegstraat om de bossen en andere gebieden uit te kammen. Er zal ook gezocht worden in de buurt van de Faesschehoeveweg en de Leopoldstraat, die meer richting Mechelen-aan-de-Maas gelegen zijn. De speurhondenteams zouden ook ingezet worden van aan De Salamander, een toegangspoort van het Nationaal Park Hoge Kempen, en eventueel op de trekwegen langs het kanaal Zuid-Willemsvaart.

Het Mechelse Bos, het Lanklaarderbos en de gebieden van Terhills met de mijnterrils en de grote waterplas zijn vrijdag al quasi volledig met speurhonden afgezocht. Donderdag is de helikopter van de federale politie over die uitgestrekte omgeving gevlogen.

Alle hulp is welkom

Verder is alle hulp van vrijwilligers en wandelaars welkom om mee te helpen zoeken. Eerder werd al gevraagd aan burgers om hun tuinen en tuinhuizen te controleren en ook om de beelden van hun beveiligingscamera’s na te kijken. De cel vermiste personen van de federale politie, de lokale politie Lanaken-Maasmechelen en zelfs speurhonden uit Nederlands-Limburg en Duitsland zijn volop op zoek naar de 75-jarige vrouw.

